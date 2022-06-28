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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda üçüncü maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Spor 28.06.2022, 22:17
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda üçüncü maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Milliler, Akdeniz Oyunları’nda karşılaştığı İspanya’yı 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar C Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazanarak grubu namağlup tamamladı ve adını son 8’e yazdırmayı başardı.

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