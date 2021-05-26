banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci gününde ev sahibi İtalya’yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Spor 26.05.2021, 22:06
Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci gününde ev sahibi İtalya’yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Filenin Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12’şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00’da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Türkiye: Meliha, Aslı, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Şeyma)

İtalya: Mingardi, D’Odorico, Lubian, Bosio, Guerra, Mazzaro, Fersino (L) (Nwakalor, De Bortoli, Battistoni, Furlan, Melli, Omoruyi)

Setler: 25-13, 25-23, 25-16

Süre: 1 saat 22 dakika (24,30,28)
Yorumlar (0)
17°
açık