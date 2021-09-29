Filenin Efeleri’nin Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oluyor

24 takımın katılımıyla 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nın kura çekimi, yarın TSİ 18.00’de Moskova’daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı’nda yapılacak.

2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmalara Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Ekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.

Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4’erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg’da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.

Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek 6’lı Finaller (Final Six) etabı ile sona erecek.

2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

1- Rusya (Ev Sahibi)

2- Polonya (Son Dünya Şampiyonu)

3- İran (Asya Şampiyonu)

4- Japonya (Asya İkincisi)

5- Tunus (Afrika Şampiyonu)

6- Kamerun (Afrika İkincisi)

7- İtalya (Avrupa Şampiyonu)

8- Slovenya (Avrupa İkincisi)

9- Brezilya (Güney Amerika Şampiyonu)

10- Arjantin (Güney Amerika İkincisi)

11- Porto Riko (Kuzey ve Orta Amerika Şampiyonu)

12- Kanada (Kuzey ve Orta Amerika İkincisi)

13- Fransa (FIVB Dünya Sıralaması)

14- ABD (FIVB Dünya Sıralaması)

15- Sırbistan (FIVB Dünya Sıralaması)

16- Küba (FIVB Dünya Sıralaması)

17- Hollanda (FIVB Dünya Sıralaması)

18- Almanya (FIVB Dünya Sıralaması)

19- Meksika (FIVB Dünya Sıralaması)

20- TÜRKİYE (FIVB Dünya Sıralaması)

21- Mısır (FIVB Dünya Sıralaması)

22- Katar (FIVB Dünya Sıralaması)

23- Bulgaristan (FIVB Dünya Sıralaması)

24- Çin (FIVB Dünya Sıralaması)