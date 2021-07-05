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Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası programı belli oldu

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Spor 05.07.2021, 13:59
Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası programı belli oldu

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

01-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu. C Grubu’nda yer alan Milliler, grup etabında ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.

Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

2 Eylül 2021

17.00 Rusya - Türkiye

3 Eylül 2021

17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül 2021

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül 2021

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül 2021

20.00 Finlandiya - Türkiye
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