Filenin Efeleri’nden 3’te 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda üçüncü maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Filenin Efeleri, şampiyonadaki dördüncü karşılaşmasında yarın TSİ 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

Salon: Hakamets Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa) - Roy Bensimon (İsrail)

Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Jr Gjorgiev, Angelovski (L)

Türkiye: Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Burak, Mert, Beytullah (L), Caner (L) (Efe Bayram, Bedirhan, Oğuzhan, Yiğit, Oğulcan)

Setler: 22-25, 12-25, 15-25

Süre: 1 saat 13 dakika (27, 22, 24)