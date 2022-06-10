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Filenin Efeleri, Slovakya deplasmanında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında yarın Slovakya’ya konuk olacak.

Spor 10.06.2022, 15:36
Filenin Efeleri, Slovakya deplasmanında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında yarın Slovakya’ya konuk olacak.

2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü ve son maçında yarın Slovakya’ya konuk olacak. Slovakya’nın Poprad şehrindeki Poprad Arena’da Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız’da naklen yayınlanacak.

Avrupa Altın Ligi’nde grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, dörtlü finallerde yer almayı garantilemişti.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını ise 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan’da oynayacak.

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