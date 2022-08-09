Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları’na galibiyetle başladı

Erkek Voleybol Milli Takımı, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında Pakistan’ı 3-1 mağlup etti.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’na galibiyetle başlayan Filenin Efeleri’nde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı.

Ay-yıldızlılar, B Grubu’ndaki ikinci maçında 11 Ağustos perşembe günü saat 16.00’da Katar ile karşılaşacak. Mücadele Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanacak.