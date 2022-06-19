banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Spor 19.06.2022, 00:47
Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30’da başlayacak.

Salon: Gradska Sportska Dvorana

Hakemler: Roberto Boris (İtalya) - Gyula Tillmann (Macaristan)

Türkiye: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

Süre: 121 dakika (35 33 27 26)

Yorumlar (0)
21°
açık