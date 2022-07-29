banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Filenin Efeleri, Challenger Kupası’nda yarı finalde

FIVB Challenger Kupası’ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar’ı 3-1’le geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Spor 29.07.2022, 12:58
Filenin Efeleri, Challenger Kupası’nda yarı finalde

FIVB Challenger Kupası’ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar’ı 3-1’le geçerek adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası’ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar’ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Jamsil Students’ Gymnasium

Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)

Türkiye: Vahit Emre, Arslan, Mirza, Faik Samed, Adis, Burak, Volkan (L), Berkay (L) (Burutay, Murat, Doğukan)

Katar: Nikola, İbrahim, Mubarak, Renan, Belal, Milos, Sulaiman (L) (Oughlaf, Bojan, Ababacar)

Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15

Süre: 1 saat 46 dakika (26,27,28,25)

Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmuz Cuma günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu