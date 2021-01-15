Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde namağlup liderliğini sürdürdü
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci etap ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci etap ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti.
Kuzey Makedonya’da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemelerinin ikinci etabı başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci etabın ilk maçında karşılaştığı Bosna Hersek’i üstün bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, elemelerdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
Millilerde Efe Bayram 10 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken, genç oyuncuya Metin Toy ve Oğuzhan Karasu 9, Yiğit Gülmezoğlu ve Burak Güngör 8, Adis Lagumdzija 7, Faik Samed 6 ve Burutay Subaşı 2’şer sayıyla eşlik etti.
Milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Salon: Boris Trajkovski
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Türkiye: Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), (Metin, Volkan (L), Efe, Arda, Burak, Faik Samed)
Bosna Hersek: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic, Dominkovic (L) ( Fazlic, Zenovic, Alic, Merdanovic, Hadzic)
Setler: 25-9, 25-19, 25-18Süre: 60 dakika (16, 22, 22)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12