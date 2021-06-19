Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz'
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 2. kez finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Estonya’yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.
Spor 19.06.2021, 21:19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Estonya’yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.
Filenin Efeleri’nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi yarın TSİ 21.00’de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: SC Lange Munte
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)
Estonya: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)
Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda, Ahmet, Kaan)
Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)