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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 2. kez finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Estonya’yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Spor 19.06.2021, 21:19
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 2. kez finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Estonya’yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Filenin Efeleri’nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi yarın TSİ 21.00’de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: SC Lange Munte

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)

Estonya: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda, Ahmet, Kaan)

Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)
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