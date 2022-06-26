banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Filenin Efeleri, Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı. Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3-0 mağlup etti.

Spor 26.06.2022, 23:05
Filenin Efeleri, Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı. Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 23.00’te Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

Salon: Palais Sports Hammou Boutlélis

Hakemler: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

Türkiye: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)

Cezayir: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)

Setler: 25-22, 25-23, 25-23

Süre: 1 saat 28 dakika (28,30,30)

Yorumlar (0)
23°
açık