Filenin Efeleri, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı kazandı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
Filenin Efeleri’nde, Burutay Subaşı 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; tecrübeli oyuncuya Adis Lagumdzija 14, Yiğit Gülmezoğlu 11, Oğuzhan Karasu 6, Faik Samed 5, Vahit Emre 3, Arslan 2, Burak Güngör ve Metin Toy 1’er sayıyla eşlik etti.
Salon: Boris Trajkovski
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)
Kuzey Makedonya: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)
Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)
Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12