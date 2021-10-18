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Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı
Antalyaspor Voleybol Takımı sezona galibiyet ile başladı.
Spor 18.10.2021, 12:13 18.10.2021, 12:16
Antalyaspor Voleybol Takımı sezona galibiyet ile başladı. Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne konuk olan Filenin Akrepleri, Hasan Güngör Spor Salonu'ndaki müsabakayı rakibine set vermeden 0-3 kazandı.
Bu sezon altyapıdan yetişen genç ve potansiyelli sporcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile yoluna devam eden Filenin Akrepleri, Denizli temsilcisi karşısında ilk seti 23-25 kazandı. Oyunun genelini önde götüren Antalyaspor, ikinci seti de 20-25 önde tamamladı. Üçüncü sette de hata yapmayan Filenin Akrepleri, seti 23 - 25 kazanarak karşılaşmanın galibi oldu. - ANTALYA