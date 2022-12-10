Filede Göz-Göz’ün liderliği Kaf-Kaf’a bağlı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yarın Edremit Belediyesi Altınolukspor’u konuk edecek. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşıyaka’nın lider Edremit Belediyesi Altınolukspor’u mağlup etmesi durumunda Göztepe Voleybol haftayı lider kapatabilir.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 10. hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınolukspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka, yarın saat 16.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı ve kötü bir seri elde etmiş oldu. İzmir temsilcisi lider Edremit Belediyesi Altınolukspor’a karşı kazanarak kötü günleri geride bırakmak istiyor. Öte yandan Karşıyaka Voleybol’un olası bir galibiyeti durumunda diğer bir İzmir temsilcisi Göztepe Voleybol, haftayı lider tamamlayabilir.