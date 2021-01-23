File derbisi Fenerbahçe’nin
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup etti. Maç sonu iki takım oyuncuları alkışlar eşliğinde salondan çıkarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de iki takımı alkışlayanlar arasındaydı.
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup etti. Maç sonu iki takım oyuncuları alkışlar eşliğinde salondan çıkarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de iki takımı alkışlayanlar arasındaydı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 22-25, 22-25, 21-25
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)