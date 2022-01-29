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Fikret Kileci: “Oğulcan Çağlayan ile ilgimiz olmadı”

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Fikret Kileci, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyleyen Kileci, takım olarak oyuncu derinliklerinin de çok iyi olduğunu ifade etti.

Spor 29.01.2022, 15:42
Fikret Kileci: “Oğulcan Çağlayan ile ilgimiz olmadı”

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Fikret Kileci, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyleyen Kileci, takım olarak oyuncu derinliklerinin de çok iyi olduğunu ifade etti.

Milli arada lige verilen arayı Antalya’da değerlendiren Gaziantep FK’da, Kosova temsilcisi Gjilani ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde Başkan Yardımcısı Fikret Kileci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp için Antalya’ya geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Kileci, “Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek adına buradayız. Kendi bölgemizdeki kar yoğunluğunun da etkisi oldu. Kardan dolayı takımımızı Gaziantep’e götürmeyeceğiz ve hafta sonuna kadar kampımızı uzattık. İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen iyi bir dönem geçti. Türkiye’de futbol önemli bir eşikten geçiyor. Biz de bir Anadolu kulübü olarak elimizdeki bütün şartları kullanarak kulübümüzü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Pandemide herkes sıkıntı çekti”

Pandemi döneminde Gaziantep FK’da birçok futbolcunun virüse yakalandığının hatırlatılması üzerine konuşan Fikret Kileci, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu kulüpte ya da herhangi bir kulüpte sahaya kaç kişi çıkarsa çıksın görevini yapacaktır. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak ve arkalarında da 5-6 tane yedek oyuncumuz varsa, teknik anlamda problem yoktur demektir. Ama pandemide bütün dünyada problem yaşandı. Bizde 9-10 kişi korona yaşadı başka kulüplerde 13-14 kişi yaşadı. Burada herhangi bir kulübün, bu konuyla ilgili mazeret uydurmaması gerekiyor. Hepimizin içinde bulunduğu bir durum. Burada şartlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızı izole etmemiz gerekiyor. Genç arkadaşları biraz daha uyarmamız ve onların da kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta insanları baskı altına alamazsınız. Onlar da bireyler ve bir şekilde yaşayacaklar. Olabildiğince kendilerini koruyacaklar. Kamp süresince burada birçok kişi yok. Belli dönemlerde belli yönetici arkadaşlarımızla birlikte takıma destek olduğumuzu göstermek adına kendileriyle birlikte oluyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hakemler de hata yapabilir ama bilinçli hata yapıyorlarsa gidip hesabını yukarıya versinler”

Hakem hataları hakkında konuşarak sözlerini sürdüren Kileci, “Hakemlerle ilgili net bir şey söyleyeceğim, onlar da insanlar. Hata yapılabilir. Bu hata art niyetli değilse onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. ama bu iş art niyetliyse onları havale ediyorum. Özellikle son maçta bir pozisyon yüzde 100 penaltıydı. Bunun verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Biz buraya gelmeden önce minimum 12, toplam 15 puanımız gitti. Trabzonspor maçında 5. dakikada kırmızı kart verilseydi o maç başka olurdu. İlk maçtan bugüne kadar birçok hata var. Ben kimseyi zan altında bırakmıyorum, insani duygularla yapılan hataların hepsi baş üstüne. Ama bunun içinde art niyet varsa, herkes gitsin yukarıya hesabını versin” diye konuştu.

“Bizim yedek kulübemizdeki isimler başka takımlarda direkt oynar”

Transfer döneminde yapılacak olan takviyeler hakkında da konuşan Fikret Kileci, “Şu anda Türkiye’de kadro derinliği en fazla olan takımlardan birisi biziz Şu anda çok elzem bir ihtiyacımız yok. Tabii iyi bir forvet, iyi bir orta saha oyuncusu ya da başka bölgelerde, özellikle genç oyuncu konusunda ilgimiz var. Ama aman aman aradığımız bir oyuncu yok. Hakikaten kadro derinliğimiz çok fazla. Dolayısıyla bizim şu an için özellikle aradığımız bir oyuncu yok. Bugün Türkiye’de bütün kulüpler mali bir krizin içindeler. Siz bir tarafta kendi oyuncularınızla ilgili mali problemlerinizi çözmeden, öbür tarafta mali problem oluşturacak oyuncuları transfer etmeye çalışmamalısınız. Popülizm yapmamak lazım, bu yanlış bir şey. Hem gelen oyuncuya yazık hem takıma yazım hem de diğer oyunculara yazık. Şu anda kulüpler elindeki kaynaklarla, kendi imkanlarıyla belli bir noktaya bu işi taşımak zorunda. Benim düşüncem bu. Kulüp olarak böyle yapmaya çalışıyoruz. Elimizde her biri birbirinden değerli oyuncularımız var. Gaziantep FK’da lisanslı olan bütün oyuncularımız değerli. Bizde değersiz oyuncu yok. Kadro derinliğinden kaynaklı yer bulamayan isimler var. Yedek kulübesine baktığınızda birçok takımda direkt oynayacak oyuncular var. Bunu doğru şekilde değerlendirip, Erol hocamızın ve teknik ekibimizin doğru organizasyonlarıyla belli bir yere gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Oğulcan Çağlayan ile herhangi bir ilgimiz yok”

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan’ı kiralık olarak kadrolarına katacakları iddiaları üzerine de konuşan Kileci, “Son dönemlerde basında Oğulcan ile ilgili çok şey duyuyoruz. Bizim resmi olarak bir teklifimiz yok. Basında çok yerde çıkıyor bu. Çok farklı insanları bu kulübe getiriyorlar. Ben özellikle Oğulcan öne çıktığın için bunu söylemek istiyorum. çok değerli bir oyuncu. Mutlaka bir yere transfer olacaktır. Çok değerli bir oyuncu. Bizim eski oyuncumuzdur, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir oyuncudur ama şu an için bizim Oğulcan ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

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