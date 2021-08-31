banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

FIFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak Macaristan-İngiltere maçını yönetecek.

Spor 31.08.2021, 12:43
FIFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak Macaristan-İngiltere maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere takımları arasında 2 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek. Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena Stadyumu’nda TSİ 21.45’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Yorumlar (0)
31°
açık