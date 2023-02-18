FIFA’dan Christian Atsu için taziye mesajı

FIFA, Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. FIFA da Atsu için taziye mesajı yayımladı. FIFA, Hatayspor’un Christian Atsu ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabındaki paylaşımına, Christian’ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor için taziye dilekleriyle ilgili notunu yazdı.