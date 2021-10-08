banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

FIFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda oynanacak Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen oldu.

Spor 08.10.2021, 15:52
FIFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda oynanacak Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen oldu.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasında 9 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas’ın yöneteceği karşılaşmada Ali Palabıyık da AVAR koltuğuna oturacak.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1