FIFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda oynanacak Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen oldu.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasında 9 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas’ın yöneteceği karşılaşmada Ali Palabıyık da AVAR koltuğuna oturacak.