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FIFA ve UEFA'dan rest...
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve futbolcuların UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği bildirildi.
Spor 21.01.2021, 15:07
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FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine rest çekti.
MEN EDİLECEKTİR
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Medyada yer alan ve kulüpler tarafından kurulması gündemde olan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir" ifadelerine yer verildi.