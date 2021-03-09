Fifa Luyindama için Galatasaray'a 736 bin 193 Euro ödeyecek

Konu hakkında sarı kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeler’inde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA’ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Buna göre FIFA’nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyeceğini bildirmiştir."