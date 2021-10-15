FIFA kadın futbolcuların aralarında bulunduğu 100 kişiyi Afganistan'dan kurtardı

Aralarında milli takımda oynayanlar da dahil çoğunlukla kadınlardan ve kız çocuklarından oluşan grup perşembe günü Doha'ya giden bir uçakla Kabil'den ayrıldı.

Katar hükümeti kurtarma planında FIFA'ya yardım etti ve yolculuğun güvence altına alınması için kurumla yakın çalıştı.

Operasyona yakın bir kaynak şunları söyledi:

Grup şimdi Doha'ya indi ve güvende olmaktan memnunlar.Grubu çıkarmak için ağustostan bu yana süren uzun bir müzakere yapıldı.

Futbolun yönetim organı FIFA'nın, ağustosta Taliban kontrolüne giren Afganistan'dan daha fazla futbolcu ve aileleri için güvenli çıkış imkanı sağlamaya çalışmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Futbolcular, yardımcı personel, antrenörler ve Afganistan'da kadın futbolunun tanıtımına katılan diğerlerinden oluşan grubun Doha'dan nereye gideceği henüz belli değil.

Kendilerine Kabil'den ayrılmadan önce pasaport ve resmi evraklar verilmişti.

Olay, The Independent'ın eylülde milli futbol takımından 32 kız çocuğunun Afganistan'da mahsur kaldığını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektupla, kız çocukları ve ailelerinin Pakistan'a geçmelerini sağlamak için onlara geçici vize verme çağrısında bulunulmuştu.

Afgan hükümetinin ilerleyen Taliban savaşçılarından kaçması ve ülkeyi radikal dinci militanların kontrolüne bırakmasının ardından ağustosta, aralarında birçok Britanya vatandaşının da yer aldığı yaklaşık 14 bin kişi Pitting Operasyonu kapsamında Kabil'den hava yoluyla tahliye edilmişti.

Ama binlercesi de geride kaldı ve özellikle kadınların geleceğine dair korkular oluştu.

Geçen hafta, Afganistan'da gözaltına alınan eski Britanya askeri Ben Slater serbest bırakıldı ve Birleşik Krallık'ın geri dönen üst düzey diplomatlarıyla birlikte Katar'a uçtu. Slater, kendi şirketinin 50 çalışanını aileleriyle birlikte tahliye etmeye çalışırken Pakistan sınırında tutuklanmıştı.

Kraliyet Askeri Polisi'nin eski bir üyesi ve Afganistan merkezli bir danışmanlık şirketi Nomads Concept Group'un CEO'su olan Slater'ın geçen ay tutuklandıktan sonra serbest bırakılmasına Katar hükümetinin yardımcı olduğuna inanılıyor.