Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski Başkanı Sepp Blatter hastaneye kaldırıldı.

Avrupa basıınında yer alan haberlere göre; sağlık durumu kötüleşen FIFA eski Başkanı Sepp Blatter hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsviçre’de tedavisi süren Blatter’ın durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 84 yaşındaki Blatter’ın durumu ile ilgili İsviçre’den Blick Gazetesi’ne konuşan kızı Corinne Blatter Andenmatten, "Babam hastanede. Her geçen gün iyileşiyor. Ancak zamana ve dinlenmeye ihtiyacı var" dedi. Eski futbol adamının durmunun stabil olduğunu açıklayan kızı, "Ailem adına mahremiyet istiyorum" diye konuştu.

2015 yılında bağışıklık sistemi çöken ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören Blatter, 2016’da da sağlık sorunlarıyla boğuşmuştu.

FIFA eski Başkanı, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men cezası almış, daha sonra bu ceza 6 yıla düşürülmüştü. Son olarak FIFA 22 Aralık 2020’de İsviçre’deki Dünya Futbol Müzesi kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle Blatter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.