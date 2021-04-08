banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

FIFA'dan Atiba'ya "ahtapot" benzetmesi

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.

Spor 08.04.2021, 10:51
2
FIFA'dan Atiba'ya "ahtapot" benzetmesi

FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.

Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur