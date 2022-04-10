Fidan: “7-8 takımı ilgilendirecek maç oynadık”

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçı ilk yarıda bitirebilecek pozisyona girdiklerini belirterek, “7-8 takımı ilgilendirecek maç oynadık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’u 4-2 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın çok önemli olduğunu ve 7-8 takımı ilgilendirdiğini ifade etti. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Fidan, “Denizlispor’un son haftalarda gelen yükselişi vardı. Bunla beraber 7-8 takımı ilgilendirecek maç oynadık. Kendi adımıza da çok önemli galibiyet aldığımı düşünüyorum. Maçın 90 dakikasına baktığımızda galibiyeti hak eden Tuzlaspor var ve bu bakımdan oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda 2-0 yaptık belki ama 4 veya 5 yapabilirdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda 3. golü atınca Denizlispor’un mücadele gücü düştü. Ayağa pas yaparak maçı bitirmek istedik ama 3-0’da bizim kırmızı kart gören oyuncumuz vardı. Ben bunu affedemem. Özellikle 3-0 önde olduğumuz bir maçta kırmızı kart görmek bizim gibi bir takıma ve futbolcuya yakışmadı. Bir dahaki haftaya oynayamayacak. Bunu da buradan bildireyim hem de dikkatini çekmiş olayım. Denizlispor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” diye konuştu.