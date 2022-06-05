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FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Belçika: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.

Spor 05.06.2022, 21:19 05.06.2022, 21:53
FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Belçika: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin

Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris

Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15

Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25)

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