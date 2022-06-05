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FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 - Hollanda: 2

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Sırbistan 3-2 galip ayrıldı.

Spor 05.06.2022, 15:48
FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 - Hollanda: 2

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Sırbistan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa ElWafi (Tunus)

Sırbistan: Sara Lozo, Maja Aleksic, Ana Bjelica, Katarina Lazovic, Jovana Stevanovic, Bojana Drca (Teodora Pusic, Sladjana Mirkovic, Brankica Mihajlovic, Jovana Zelenovic, Jovana Mirosavljevic

Hollanda: Britt Bongaerts, Fleur Savelkoel, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Juliet Lohuis (Myrthe Schoot, Celeste Plak, Indy Baijens

Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13

Süre: 124 dakika (30, 25,25,28,16)

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