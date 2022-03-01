FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Rus takımları ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar müsabakalara katılmayacağını açıkladı.

FIBA, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sürerken Rus takımları ile ilgili önemli bir karar aldı. FIBA’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna’daki son olaylardan çok endişe duymakta ve etkilenenlere en derin sempatilerini iletmektedir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu kararı ve gerekçeleri doğrultusunda Rus takımlarının ve yetkililerinin, bir sonraki duyuruya kadar, FIBA basketbol ve 3x3 basketbol müsabakalarına katılmasına izin verilmeyecektir.

FIBA, Merkez Kurulu tarafından 25 Mart’taki toplantısında ve önümüzdeki günlerde FIBA Avrupa tarafından alınacak diğer kararları bildirecektir. FIBA şiddeti şiddetle kınarken, barışın acilen hakim olmasını ummaktadır."