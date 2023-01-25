FIBA’dan kadın hakemler için Hakem Annelik Planı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kadın hakemlerin hamilelik ve doğum izni sırasında kariyerlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla Hakem Annelik Planı’nı başlattı.

FIBA’nın, Basketbolda Kadınlar Projesi ile kadın antrenör ve görevlileri geliştirme ve güçlendirme hedefi kapsamında, 2020 ve 2021 yılında birçok araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaların sonucunda kadın hakemlerin, hamilelik ve doğum izinlerinde görevden alınma endişesi ortaya çıktı. Bu nedenle FIBA, kadın hakemlerin hamilelik ve doğum izni sırasında müsabakalara tam katılımını sağlayan ve kariyerlerinde yardımcı olmaya odaklanan bir plan geliştirdi. Plan kapsamında FIBA; bütün ulusal federasyonları, annelik izni süreleri boyunca hakemleri diğer şekillerde görevlendirmeye dahil etmeleri ve desteklemeleri için teşvik edecek. Annelik iznindeki kadın hakemlerin, hakem eğitmen kursları, masa görevlileri kursları ve mentorluk programları gibi etkinliklere dahil edilerek kariyerlerini sürdürmeleri sağlanacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan FIBA Hakem Başkanı Carl Jungebrand, “Araştırmamız, FIBA kadın hakemlerinin doğum izni sırasında hakemlik faaliyetlerinden dışlanma potansiyeline dair haklı bir endişe ortaya çıkardı. Bu da kadın hakemlerin görevde kalmasını sağlamak ve annelik durumuna dayalı herhangi bir dışlamayı ortadan kaldırmak için bir strateji ve plan geliştirmemiz için bize bir işaret verdi. Hem FIBA hem de ulusal federasyonlar için amacımız, hakemlerin fiziksel durumlarına göre eğitim, terfi ve diğer faaliyetlere aynı erişimi sunmak olmalıdır. FIBA, Hakem Annelik Planı ile bunu başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.