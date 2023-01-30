FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanacak

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile, Bahçeşehir Koleji de deplasmanda Litvanya’nın Rytas takımıyla karşılaşacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka yarın ve çarşamba günü oynanacak son 16 turu ikinci maçlarında sahne alacak. Galatasaray, K Grubu’nda Yunanistan temsilcisi AEK’yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk müsabakasında Fransa temsilcisi Limoges’i 100-73 mağlup ederken, AEK da Unicaja Malaga’ya 88-66 kaybetti.

Bahçeşehir Koleji, J Grubu’ndaki ikinci maçında yarın Litvanya’nın Rytas ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Rytas Arena’da yapılacak karşılaşma TSİ 20.30’da başlayacak. Bahçeşehir Koleji, J Grubu’ndaki ilk haftasında Almanya temsilcisi Telekom Baskets’e deplasmanda 74-68 yenildi. Rytas ise İspanya’nın BAXI Manresa’a takımına 82-69 mağlup oldu.

Darüşşafaka da L Grubu’ndaki ikinci maçında çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Wolkswagen Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Darüşşafaka, son 16 turu ilk maçında Surne Bilbao’ya 85-75 mağlup oldu. Tenerife ise UCAM Murcia’yı 85-65’lik skorla geçti.