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FIBA Şampiyonlar Ligi: San Pablo Burgos: 82 - Beşiktaş: 74

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi San Pablo Burgos’a 82-74 mağlup oldu.

Spor 05.10.2021, 00:23
FIBA Şampiyonlar Ligi: San Pablo Burgos: 82 - Beşiktaş: 74

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi San Pablo Burgos’a 82-74 mağlup oldu.

Pabellon Multiusos Coliseum’da oynanan karşılaşmada, ilk periyot 21-20 San Pablo Burgos üstünlüğü tamamlandı. Çekişmeli geçen mücadelede devreye üstün giren taraf 44-43’lük skor ile ev sahibi takım oldu.

Üçüncü periyotta siyah-beyazlık ekip eşitliği yakalasa da (58-58) mücadeleden üstün ayrılan taraf, 82-74’lük skor ile ev sahibi San Pablo Burgos oldu.

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