FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 89 - UCAM Murcia: 96

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu’nun ikinci maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’ya 89-96 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Pınar Karşıyaka: Mindaugas Kuzminsk x 7, Kenan Sipahi xx 12, Errick McCollum xx 21, Deniz Kılıçlı x 6, Vitto Brown x 11, Jaylon Brown x 9, Angel Delgado xx 16, Braian Angola x 7, Efe Ergi Tırpancı x, Berkan Durmaz x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

UCAM Murcia: Nemanja Radovic xx 13, Tomas Bellas x 3, James Anderson x 8, David Jelinek xx 13, Artem Pustovyi xx 10, Thaddus Dewayn McFadden Jr. xx 10, Ilimane Diop xx 12, Sadiel Rojas x 4, Travis Trice xxx 17, Jordan Sakho x 4, Jordan Davis x 2, Rati Andronikashvili x

Başantrenör: Sito Alonso

1.Periyot: 22-22

Devre: 50-47 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 72-63 (Pınar Karşıyaka lehine)