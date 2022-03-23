FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 58 - MHP Riesen Ludwigsburg: 64

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg’a 64-58 mağlup oldu.

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg’u Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar 8-0’lık bir seriyle maça başlarken Dee Bost ve Akoon-Purcell’in sakatlıklarıyla birlikte Ludwigsburg farkı eritmeye başladı. Savunma ağırlıklı geçen çeyrekte oyunun iki tarafını iyi oynayan Galatasaray 16-11 üstünlükle çeyreği kapattı. Sert savunmalara sahne olan ikinci çeyrekte Alman ekibi farkı kapattı ve devreye 32-32 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta sert savunmasını sürdüren Alman ekibi bu bölümü de 46-42 üstün tamamlarken, salonda da 64-58 galip ayrılmasını bildi.