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FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 74 - Igokea: 82
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Igokea’yı 82-74 mağlup etti.
Spor 09.11.2021, 23:21
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Igokea’yı 82-74 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luis Castillo xx, Fernando Calatrava xx, Michal Proc xx
Galatasaray: Purcell xxx 14, Ege Arar x, Bost xxx 21, Trimble xx 10, Blackshear xxx 15, Sadık Emir Kabaca xx 11, Okben Ulubay x 9, Göksenin Köksal x, Kravish xx 2, Rıdvan Öncel x
Igokea: Josilo xxx 10, Radanov xx 7, Starks xxx 17, Stephens xx 13, Ilic x 8, Waller x 7, Fundic xx 8, Robinson x 2, Tanaskovic x 2
1. Periyot: 15-19 (Igokea lehine)
Devre: 34-34
3. Periyot: 60-59 (Galatasaray lehine)