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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 63 - LDLC Asvel: 110
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor sahasında, Fransa’nın LDLC Asvel takımına 63-110 mağlup oldu.
Spor 15.12.2021, 20:47
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor sahasında, Fransa’nın LDLC Asvel takımına 63-110 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan) xx, Alin Faur (Romanya) xx, Vladyslav Isachenko (Ukrayna) xx
Hatayspor: Wiley x 9, İdal Yavuz, Gorini xx 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün xx 17, Elif Emirtekin x 11, Gökçe Doğan x 6
LDLC Asvel: Jocyte x 5, Tanqueray x 12, Crvendakic x 14, Chartereau x 6, Malonga x 4, Ciak x 4, Allemand xx 18, Johannes xxx 20, Badiane x 10, Burdick x 8, Chevaugeon x 9
1. Periyot: 20-25 (LDLC Asvel lehine)
Devre: 38-56 (LDLC Asvel lehine)
3. Periyot: 49-84 (LDLC Asvel lehine)