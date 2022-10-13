FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Dafni Agiou Dimitriou: 45
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan’ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan’ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 mağlup etti.
Hatay ekibi, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu’nda mücadele etmeye hak kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Jelena Tomic xx (Hırvatistan), Alexandra Stan xx (Romanya), Veronika Vavrova xx (Çek Cumhuriyeti)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin x 2, Büşra Akbaş x 6, Ayşe Cora xx 14, Büşra Akgün x 3, Şelale Kepenc x 2, Epiphanny Prince xx 9, Tuğçe Canıtez xx 9, Gizem Başaran Turan xx 8, Alexis Prince xx 10, Gatling xxx 16, İdal Yavuz 1
Dafni Agiou Dimitriou: Karaali Spathorou x 6, Pagoni x 2, Memini, Wells xxx 19, Zoi Oikonomaki x 2, Svoronou, Kleanthi Oikonomaki x 3, Luna xx 11, Gkritza x 2
1. Periyot: 21-18 (Hatayspor lehine)
Devre: 38-31 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 59-37 (Hatayspor lehine)