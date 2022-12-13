FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: “FIBA tek başına çaba harcıyor”

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve EuroLeague CEO’su Marshall Glikman ile buluşmayı gerçekleştirdik. Ama bu noktada ilerleme kaydedemedik. 18 aydır tek başımıza çaba harcıyoruz gibi hissediyoruz" dedi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. FIBA olarak tartışmaya hazır ve açık olduklarını fakat tek başlarına çaba harcadıklarını dile getiren Zagklis, "EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve EuroLeague CEO’su Marshall Glikman ile buluşmayı gerçekleştirdik ve güzel bir toplantı oldu. Ama bu noktada ilerleme kaydedemedik. Aradaki ambiyans iyi ve biz de FIBA olarak tartışmaya hazır ve açığız. Ancak 18 aydır tek başımıza çaba harcıyoruz gibi hissediyoruz. Yazışmalar yaptık, insanları bir araya getirdik, NBA’i işin içine çektik, fikir ve teklifler sunduk. FIBA tek başına çaba harcıyor. Eylül ayının son ayında, herkesin milli takım elemelerine katılabilmesi için kasım ayındaki elemelerin tarihlerini değiştirmeye karar verdik ve bu bizim için kolay değildi. Öte yandan diğer tarafta sadece bazı maçların yeniden planlandığını gördük. Bu değişikliklerden memnunuz tabii ki ve bunların gerçekleşmesini sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maalesef şu an EuroLeague’deki durumun ilerlememize izin vermediğini söylemeliyim. Bunun yeni liderlerle bir ilgisi yok ama EuroLeague içinde bir çoğunluk ve bir azınlık var, şu anda EuroLeague kulüpleri içinde ilerlememize izin veren bir birlik yok. Önümüzdeki şubat döneminde bir şeyin değişeceğini sanmıyorum, biraz da olsa ilerleme bekliyoruz. Biz yeni öneriler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EuroLeague maçlarını salı günü oynayıp, milli takımlara boşluk yaratabilir"

Öncelikle iyi bir planlama yapmaları gerektiğini dile getiren Andreas Zagklis, "Her şeyden önce, bu tartışmaları kişiselleştirmediğimizi söylemek isterim. Kurumsal düzeyde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. İhtiyacımız olan stratejik hedeflerde uyum, bu yüzden üst düzeydeki kulüplerin ne istediğini bilmemiz ve diğer kulüplerin, liglerin ve federasyonların istekleriyle uyumlu olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Bence önce bu planların ne olduğunu ve yapmak istediklerimizle uyumlu olup olmadığını görmemiz lazım. Ancak takvim gibi çok önemli konularda minimum bir mutabakat olmalı ve bu çok kolay. Maçlarını salı günleri oynayabilirler ve milli takım maçlarına boşluk yaratabilirler ve perşembe veya hafta sonu oyuncular milli takım maçlarına gidebilirler. Pandemi sırasında ve çift maç haftalarında birçok kez salı günlerinde maç yaptılar. Anlaşmaya varmak için birçok yol var. Kolay ve hızlı çözümler bulunabilir. EuroLeague maç tarihlerinin FIBA pencerelerinde değişmediğini gördükten sonra, izlenirlik için FIFA Dünya Kupası’na göre değiştiğini okuduğumda gerçekten endişeleniyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncuların Dünya Kupası’na katılması yönündeki beklenti yüksek"

Dünya Kupası’nın, koşullar açısından oyuncular için çok cazip hale getireceğinden emin olacakları bir etkinlik olduğunu söyleyen Zagklis, "Kıtalararası kupaların başarısını geliştireceğimizden eminiz. Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) gerçekten çok başarılıydı. Federasyonlar ve NBA ile yaptığımız görüşmelerden elde edilen tüm göstergeler, oyuncuların Dünya Kupası’na katılma beklentilerinin yüksek olduğu yönünde. Yaklaşan Dünya Kupası, oyuncular için yeni unsurlara sahip olacak. İlk defa, tüm takımlar için tek odada kalma politikamız olacak. Transferlerde azalma olacak. Sadece ilk iki turu Japonya veya Endonezya’da oynayacak olanlar için bir transfer olacak. Manila’da kura çekimine katılacak 16 takım başka şehirlere transfer edilmeyecek. Ayrıca ilk turdan sonra başka şehirlere transfer olmayacak. Birinci ve ikinci turlar, takımların grup aşamasında oynadıkları yerde oynanacak. Oyuncuların ve antrenörlerin talepleri doğrultusunda başka şehirlere gerçekleşecek transferlerin ardından takımlara bir gün fazladan dinlenme izni verilecek" diye konuştu.

"Federasyonlar tarafından geliştirilen hakemlere inanıyoruz"

Hakemler konusunda alınacak kararlar için kurumsal iş birliği gerektiğini aktaran Andreas Zagklis, "EuroBasket’te olan hakem hatalarının farkındayız. Daha fazla yeteneğe sahip olmak istiyoruz, her seferinde yeni yetenekler ve diğer kıtalardan hakemler getiriyoruz. FIBA olarak federasyonların yaptığı işi korumaya çalışıyoruz. Federasyonlar tarafından geliştirilen hakemlere inanıyoruz. EuroLeague hakemlerinin FIBA organizasyonlarında görev almaması bizim ayrımcı veya dışlayıcı olmamızla ilgili değil. Bu, şu anda var olamayacak olan kurumsal iş birliği ile ilgili" ifadelerini kullandı.