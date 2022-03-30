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FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 - Bahçeşehir Koleji: 77
FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden’ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.
Spor 30.03.2022, 22:49
FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden’ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.
Salon: Vijf Meihal
Hakemler: Ivor Matejek xx, Francisco Arana xx, Carsten Straube xx
ZZ Leiden: Midtgaard xx 15, Dunn xxx 17, Mikalauskas x 9, Tubutis x 2, Bouwknecht x 7, De Jong xx 14, Bree x 7, Ververs x, Olisemeka x
Başantrenör: Eddy Casteels
Bahçeşehir Koleji: Smith xxx 15, Jones x 5, Dekker xx 12, Oğuz Savaş xxx 16, Muhammed Baygül xx 11, Black x 6, Berkay Candan x 2, Hall x 5, Solomon x 1, Erkan Yılmaz x 4, Kartal Özmızrak xx
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 19-16 (ZZ Leiden lehine)
Devre: 38-33 (ZZ Leiden lehine)
3. Periyot: 58-51 (ZZ Leiden lehine)