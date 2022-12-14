FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Gaziantep Basketbol: 77 - Kalev: 62
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında konuk ettiği Estonya temsilcisi Kalev’i 77-62 mağlup etti.
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında konuk ettiği Estonya temsilcisi Kalev’i 77-62 mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ) xx, Josip Jurcevic (Hırvatistan) xx, Ofer Manheim (İsrail) xx
Gaziantep Basketbol: Mcintyre xxx 19, Dotson xxx 17, Frankamp xx 13, Hammonds xx 11, Muhsin Yaşar xx 6, Carmichael xx 6, Can Öğüt xx 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın
Başantrenör: Tutku Açık
Kalev-Cramo: Konontsuk xxx 15, Meiers xx 13, Kovliar xx 11, Chatman xx 6, Kitsing xx 6, Toom xx 5, Jurkatamm x 2, Raimo x 2, Dorbek x 2, Beck, Kurbas
Başantrenör: Heiko Rannula
1. Periyot: 25-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 46-36 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 68-46 (Gaziantep Basketbol lehine)