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FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Gaziantep Basketbol: 77 - Kalev: 62

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında konuk ettiği Estonya temsilcisi Kalev’i 77-62 mağlup etti.

Spor 14.12.2022, 22:55
FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Gaziantep Basketbol: 77 - Kalev: 62

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında konuk ettiği Estonya temsilcisi Kalev’i 77-62 mağlup etti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ) xx, Josip Jurcevic (Hırvatistan) xx, Ofer Manheim (İsrail) xx

Gaziantep Basketbol: Mcintyre xxx 19, Dotson xxx 17, Frankamp xx 13, Hammonds xx 11, Muhsin Yaşar xx 6, Carmichael xx 6, Can Öğüt xx 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın

Başantrenör: Tutku Açık

Kalev-Cramo: Konontsuk xxx 15, Meiers xx 13, Kovliar xx 11, Chatman xx 6, Kitsing xx 6, Toom xx 5, Jurkatamm x 2, Raimo x 2, Dorbek x 2, Beck, Kurbas

Başantrenör: Heiko Rannula

1. Periyot: 25-20 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 46-36 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 68-46 (Gaziantep Basketbol lehine)

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