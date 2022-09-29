FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Beşiktaş: 62 - Cholet Basket: 93

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fransa’nın Cholet Basket takımına 93-62 yenildi.

Beşiktaş karşılaşmaya, Matt Coleman, Okben Ulubay, Jordan Usher, Gediminas Orelik ve David Mccormack beşiyle başladı. İlk çeyreği 22-20 geride geçen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 51-26 geride tamamladı. Final periyoduna 74-49 geride giden Beşiktaş, salondan 93-62 mağlup ayrıldı. Maçtaki en skorer oyuncu 16 sayı kaydeden Jordan Usher olurken, onu 13 sayıyla Gediminas Orelik ve 11 sayıyla David Mccormack takip etti.

Beşiktaş, bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.