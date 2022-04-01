FIBA, Batı Asya Süper Ligi’ni duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Batı Asya, Körfez, Hindistan ve Kazakistan’daki en iyi profesyonel kulüpler için yeni bir kıtasal lig olan Batı Asya Süper Ligi’nin (WASL) kurulduğunu duyurdu.

Batı Asya, Körfez, Hindistan ve Kazakistan’daki en iyi profesyonel kulüpler için kıtasal lig olan Batı Asya Süper Ligi’nin (WASL) kurulduğu FIBA tarafından bildirildi. Her Batı Asya Süper Ligi sezonunda yedi ay boyunca 96 maç oynanacak ve Asya’nın batı bölgesindeki 12 ülkenin yerel ligleriyle paralel olarak yürütülecek. Kazakistan ve Hindistan’ın şampiyon takımları, Süper Lig’e final aşamasından katılacak.

Kasım 2022’de başlayacak

Batı Asya Süper Ligi’nin Kasım 2022’de başlaması planlanıyor. Batı Asya bölgesindeki en iyi sekiz takım alt bölge şampiyonluğu için iç saha/deplasman maçları oynayacak, Körfez bölgesindeki en iyi sekiz takım ise Körfez alt bölgesi unvanı için aynı formatta maç yapacak. Bu iki alt bölge şampiyonasından ilk üç takım, Batı Asya Süper Ligi finallerinde mücadele etmek için Hindistan ve Kazakistan’ın şampiyon takımlarına katılacak ve Batı Asya Süper Ligi Kupası’nda finale çıkan iki takım FIBA Asya Şampiyonlar Kupası’na bilet kazanacak.

FIBA Asya Şampiyonlar Kupası kazananı, daha sonra FIBA’nın küresel sahnedeki en önemli kulüp turnuvası olan bir sonraki FIBA Kıtalararası Kupa’da kıtayı temsil edecek.

"Asya’da basketbolun gelişmesine yardımcı olacak"

Bu girişimin basketbolun Asya’da gelişmesine yardımcı olacağını dile getiren FIBA Asya Direktörü Hagop Khajirian, "Batı Asya Süper Ligi’ni başlatmak, özellikle uluslararası kulüp müsabakalarını şekillendiren FIBA’nın 2019-2027 stratejisiyle uyumludur. Lig, kıtanın üst düzey kulüp turnuvası FIBA Asya Şampiyonlar Kupası’na giden yolu zenginleştirecek ve Asya’da basketbolun gelişmesine yardımcı olacak. WASL, yalnızca bölgedeki kulüpler için değil, aynı zamanda oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri için kesinlikle olağanüstü ve benzersiz bir basketbol platformu sağlayacak” ifadelerini kullandı.