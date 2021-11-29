FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul’da sergilendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk penceresindeki maçlar 25 Kasım’da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında başlarken, turnuvanın ödülü olan Naismith Kupası da Avrupa kıtasından turuna başladı. İlk pencerede Avrupa’daki 4 şehre götürülen kupa, Türkiye’ye getirilerek İstanbul’da da sergilendi.

Basketbolun mucidi Dr. James Naismith’in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, 2023’te Filipinler, Endonezya ve Japonya ortaklığında düzenlenecek FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası öncesindeki süreçte diğer ülkelere de götürülerek turuna devam edecek.

Bu pencerede önce Hırvatistan, ardından Litvanya’da sergilenen kupa sonrasında Türkiye’de İstanbul’da sergilendi ve İspanya’ya doğru yola çıktı. FIBA, gerçekleştirdiği bu kupa turu ile Dünya Kupası etkinliği üzerindeki farkındalığın artırılmasını hedefliyor. İstanbul’da Ayasofya Camii, Kızkulesi gibi simgesel yerlerde sergilenen kupa, sonrasında Türkiye ile Büyük Britanya maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverlerle buluştu.

Basketbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası 60 santimetre uzunluğunda ve 7.5 kilogram ağırlığında. Neredeyse tamamen altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunuyor. Aynı zamanda içinde FIBA’nın orijinal adı ’Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu (Federation Internationale de Basketball Amateur) yazılı ve onu resmi bir kupa olarak tanımlayan altın bir çembere sahip. Bu özellikler kupaya bir gelenek ve prestij duygusu veriyor.