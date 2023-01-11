FIBA Avrupa Kupası: Gaziantep Basketbol: 105 - Merlins Crailsheim: 87
Gaziantep Basketbol, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda konuk ettiği Almanya ekibi Hakro Merlins Crailsheim’i takımını son çeyrekteki etkili oyunuyla 105-87 mağlup etti.
Gaziantep Basketbol, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda konuk ettiği Almanya ekibi Hakro Merlins Crailsheim’i takımını son çeyrekteki etkili oyunuyla 105-87 mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Igor Mitrovski (Makedonya) xx, Franko Gracin (Hırvatistan) xx, Petar Pesic (Sırbistan) xx
Gaziantep Basketbol: Datson xxxx 26, Hanlan xxxx 22, Miller xxx 21, Frankamp xxx 15, Egbunu xxx 9, Hammonds x 8, Can Uğur Öğüt x 2, Muhsin Yaşar x 2, Koray Çekici, Metin Türen
Başantrenör: Tutku Açık
Hakro Merlins Crailsheim: Livingston xxxx 22, Lewis xxx 20, Radosavljevic xx 11, Stephens x 8, Kindzeka x 6, Baggette x 5, Midtgaard x 4, Mikalauskas x 4, Maxhuni x 4, Vrcic x 3 Stuckey, Bleck
Başantrenör: Sebastian Gleim
1. Periyot: 18- 21 (Merlins lehine)
Devre: 42-44 (Merlins lehine)
3. Periyot: 72-74 (Merlins lehine)