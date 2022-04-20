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FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Finalin ikinci maçı 27 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.
FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Finalin ikinci maçı 27 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.
Spor 20.04.2022, 23:22
FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Finalin ikinci maçı 27 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.