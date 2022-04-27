FIBA Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji: 90 - Reggio Emilia: 74

FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia’yı konuk etti. İtalya’da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, ikinci maçı da 90-74 galip tamamlayarak FIBA Avrupa Kupası’nın sahibi oldu.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

Bahçeşehir Koleji: Jamal Jones xxx 14, Langston Hall xx 2, Jamar Smith xxx 17, Oğuz Savaş xx 5, Berkay Candan xxxx 7, Muhammed Baygül xx 6, Richard Solomon xx 4, Kartal Özmızrak xx 7, Sam Dekker xxx 12, Tarık Black xxx 12, Erkan Yılmaz xx 4, Hadi Özdemir

Başantrenör: Erhan Ernak

Reggio Emilia: Mikael Hopkins xx 9, Arturs Strautins xxx 19, Andrea Cinciarini xx 8, Justin Johnson xx 9, Stephen Thompson Jr. xxx 19, Flippo Baldi Rossi xx 8, Bryant Crawford x 2, Tyler Larson

Başantrenör: Attilio Caja

1. Periyot: 30-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 43-37 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 64-56 (Bahçeşehir Koleji lehine)

5 faulle çıkan: Flippo Rossi (35.03), Mikael Hopkins (36.42) (Reggio Emilia)