FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Arnavutluk: 48 - Türkiye: 98
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nun son maçında Türkiye, deplasmanda Arnavutluk’u 98-48 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, daha önce FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantilemişti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nun son maçında Türkiye, deplasmanda Arnavutluk’u 98-48 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, daha önce FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantilemişti.
Salon: Dhimitraq Goga
Hakemler: Milosav Kaludjerovic xx, Tomi Panov xx, Xhelal Mumini xx
Arnavutluk: Lugaj x 2, Qosja xx 12, Lalaj x 6, Dishnica x 6, Baraj x 3, Rreshpja xx 12, Palko x 2, Verri x 3, Pellumbi x 2, Gjoni x, Mala x, Memushi x
Başantrenör: Mirza Alibegaj
Türkiye: Tilbe xx 12, McCowan xxx 19, Sevgi x 3, Pelin xx 8, Asena x 5, Gökşen xx 7, Elif xx 7, Selin x 5, Derin x 3, Sinem xx 11, Elif xxx 18, Feride x
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
1. Periyot: 16-26 (Türkiye lehine)
Devre: 28-54 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 44-78 (Türkiye lehine)