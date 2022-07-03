FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Büyük Britanya: 71 - Türkiye: 85

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Basketbol Milli Takımı, B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71’lik skorla yendi.

İkinci turda I Grubu’nda maçlarını oynayacak olan ay-yıldızlılar, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Newcastle Vertu Motors Arena

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya) xx, Gvidas Gedvilas (Litvanya) xx, Ivor Matejek (Çekya) xx

Büyük Britanya: Gabriel Olaseni xx 9, Dan Clark x 3, Kavell Bigby-Williams xx 12, Jaiden Delaire x, Kyle Johnson x 2, Jacob Round x, Callum Lawson x, Myles Hesson xxx 18, Dwayne Lautier-Ogunleye xx, Patrick Whelan xx 11, Jamell Anderson x 4, Devon Van Oostrum xx 12

Başantrenör: Nathan Reinking

Türkiye: Shane Larkin xxx 22, Metecan Birsen x, Şehmus Hazer xx 11, Onuralp Bitim xx 6, Egehan Arna x, Yiğitcan Saybir xx 9, Melih Mahmutoğlu xxx 10, Sadık Emir Kabaca x, Berk Uğurlu x, Buğrahan Tuncer x 9, Sertaç Şanlı xx 9, Ömer Yurtseven xx 9

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 18-20 (Türkiye lehine)

2. Periyot: 31-42 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 51-62 (Türkiye lehine)