FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Letonya: 111 - Türkiye: 85

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, deplasmanda Letonya’ya 111-85’lik skorla kaybetti.

Arena Riga’da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. İlk periyodu 31-20 yenik kapatan milliler, devreye de 56-57 geride girdi. Rakibi karşısında üçüncü periyotta da etkili olamayan ay-yıldızlı ekip, final bölümüne 87-63 yenik başladı. 4. periyotta da üstünlüğü Letonya devam ettirince A Milli Erkek Basketbol Takımı, salondan 111-85 mağlup ayrıldı.

A Erkek Milli Takımı’nda Shane Larkin ile Cedi Osman 15’er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12’şer sayı kaydederken Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Letonya’da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.

Milliler I Grubu’ndaki ikinci maçında 28 Ağustos Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de Sırbistan ile karşılaşacak.