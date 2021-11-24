FIBA 2022 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin grupları belli oldu

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Elemeleri’nin kura çekimi İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Elemeleri’nin kura çekimi İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı. Kura çekiminin açılış konuşmasını FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis yaparken, Sırbistan basketbol efsanesi Sonja Vasic ise kura çekimini yaptı.

Turnuvanın grup aşamasına Sırbistan, Japonya ve ABD olmak üzere üç farklı ülke ev sahipliği yapacak ve 16 takım Dünya Kupası’na giden 12 takım içinde yer almak için mücadele edecek. A ve B Grubu Sırbistan’ın Belgrad şehri, C Grubu Japonya’nın Osaka şehri, D Grubu ise ABD’nin Washington şehrinde oynanacak. Eleme turnuvaları 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört eleme turnuvasından üçer takım Sidney’deki Kadınlar Dünya Kupası’na yükselecek. FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022’nin ev sahibi Avustralya ve Olimpiyat şampiyonu ABD, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022’ye otomatik olarak katılma hakkı kazanmış durumda. Kadınlar Dünya Kupası 2022, 22 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuraya göre grupların dağılımı şu şekilde oldu:

A Grubu: Avustralya, Güney Kore, Sırbistan, Brezilya

B Grubu: Fransa, Çin, Nijerya, Mali

C Grubu: Bosna Hersek, Japonya, Kanada, Belarus

D Grubu: Rusya, ABD, Porto Riko, Belçika